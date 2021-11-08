20 миллионов гривен выделило Государственное агентство по вопросам кино на съемки первого украинского фильма о ЛГБТ под названием "Мой юный принц".

Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос журналистов, передают Украинские Новости.

"Совет по государственной поддержке кинематографии 12.10.2021 принял решение о предоставлении государственной поддержки кинопроекту "Мой юный принц" в сумме двадцать миллионов гривен", - говорится в ответе в Госкино.

Напомним, что проект победил на 17-м конкурсе Госкино в категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)". Режиссером первого фильма Украины о ЛГБТ станет Хачик Василян. Задействованы такие украинские актеры: Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит.

В центре сюжета - 17-летний подросток-бунтарь Поль, который ведет разгульную жизнь в своем шикарном доме на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Планируемая дата премьерного показа фильма - июль 2022 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Госкино Украины не отдает Netflix более полумиллиона долларов за съемки в Киеве фильма с Ван Даммом.

Также мы сообщали, что Госкино запретило прокат фильма мужа Супрун о войне на Донбассе из-за закона об украинизации.