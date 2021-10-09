Бывший политический узник Кремля, крымский режиссер Олег Сенцов стал членом Европейской киноакадемии.

Об этом сообщил Сенцов в своем аккаунте Facebook в субботу, 9 октября.

Сенцов отметил, что Европейская киноакадемия дважды предлагала ему стать членом этой организации: когда он был еще за решеткой и сразу, как вышел оттуда. Режиссер отказывался, потому что ранее не считал себя достойным этого. По мнению Сенцова, у него было только одно маленькое кино. После премьеры второго фильма в Венеции, Сенцов, по его словам, состоялся именно как режиссер, а не как политзаключенный, поэтому он согласился вступить в ряды киноакадемии.

Режиссер Олег Сенцов вступил в Европейскую киноакадемию. Источник: Facebook/Олег Сенцов

Ранее "Страна" сообщала, что фильм Олега Сенцова "Носорог", в котором сыграл "Сын Перуна" националист Филимонов, не получил никаких наград на Венецианском кинофестивале. Лента не попала на основной конкурс фестиваля, но была представлена в рамках программы "Горизонты", где участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа. И даже там фильм остался без наград.

Также мы информировали, что режиссер Олег Сенцов после триумфальной победы Александра Усика над британцем Энтони Джошуа задался вопросом, что делать со взглядами боксера, которые Сенцову очень не нравятся. По его мнению, Усика, дескать, нужно перевоспитывать в духе того, что режиссер, сестра которого послала Украину на три буквы, считает патриотизмом.