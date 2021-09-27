Режиссер Олег Сенцов после триумфальной победы Александра Усика над британцем Энтони Джошуа задался вопросом, что делать с противными ему взглядами боксера. По мнению Сенцова, Усика и его единомышленников нужно перевоспитывать в духе того, что режиссер считает патриотизмом.

Пост на эту тему Сенцов опубликовал в Фейсбуке 27 сентября.

Режиссер объяснил, почему решил написать об этом: мол, победа Усика вызвала много споров в украинском обществе. И доминирующими точками зрения в дискуссиях оказалось две. Одна - "это московский манкурт, после него надо стирать флаг, пусть катится к своему Путину". И вторая: "безразличны его взгляды, главное, что он прославил Украину на международном уровне".

"Да, картинка перчаток с надписями "Украина" и "Симферополь", которые крушат челюсти противника, обошла мир, и это хорошая реклама нашего государства. Но мне, как и любому патриоту Украины, невозможно согласиться с той ахинеей, которую регулярно несет Усик, когда он открывает рот. Его неопределенная позиция по Крыму и путинские пропагандистские штампы, из которых состоит сознание этого боксера, прямо противоположные моим", - заявил Сенцов.

Он добавил, что сейчас надо выбирать: либо вытеснить Усика в объятия России, либо попытаться работать с его сознанием и перетаскивать на свою сторону.

"Этот вопрос не отдельной личности, а вообще стратегии, которую будет занимать государство, а главное - гражданское общество", - заметил режиссер.

Затем он констатировал, что в Украине "людей с четкой проукраинской позицией" совсем не подавляющее большинство и много, как он выразился "сторонников откровенных или скрытых пророссийских сил", которые ходят "в храмы московского/ФСБшного патриархата".

"Как мы будем увеличивать процент сознательных патриотов? Уменьшать количество ватников физически? Массовыми расстрелами еще не было построено ни одного успешного государства. Ждать, когда они сами уедут/умрут, и вырастет новое поколение настоящих украинцев? Разочарую, что с этим тоже не все в порядке - посмотрите, которых ютуберов, преимущественно русскоязычных, смотрят дети и подростки. Не стоит рассчитывать на то, что "усики" сами осознают всю безысходность своего существования, перестанут смотреть российские каналы и других шариев и начнут в следующем году уважать Степана Андреевича", - констатировал Сенцов.

Выход он предложил такой: не отталкивать подобных боксеру, а разъяснять, особенно, когда человек считает себя украинцем, "что это действительно значит и почему не может сосуществовать с "русским миром".

"Чтобы пройти путь от латентного ватника или представителя электорального болота, так называемой "какой разницы", нужны время, желание и помощь тех, кто уже осознал свою идентичность. Предлагаю работать над этим, а не над уничтожением возможных и существующих сторонников нашей государственности", - завершил свою мысль Сенцов.

Ранее "Страна" приводила реакции людей разных взглядов на эпохальную победу Усика.

Мы также рассказывали о сестре Сенцова, которая разочаровалась в Украине и с матами объявила, что возвращается в Россию, откуда переехала в Киев несколько лет назад.