Александр Усик обратился после победного боя ко всем, кто его поддерживал, а также к тем, кто не поддерживал.

Видео Усик опубликовал в Instagram.

"Я очень всех вас сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за вашу неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра",- сказал Усик на видео.

Напомним, Усик разгромил Джошуа в Лондоне и стал чемпионом мира по боксу среди супертяжей

Поединок за пояса чемпиона мира по версии почти всех известных боксерских конференций WBA, IBF, WBO и IBO длился все 12 раундов.

Александр Усик не изменил себе и снова осыпал соперника градом точных и быстрых ударов, при этом "порхая как пчела", уклоняясь от ответных мощных, но редких ударов Джошуа.

Ближе к концу поединка Энтони попытался утомить Усика, наваливаясь на него в клинчах, но и такая хитрость британцу не помогла.

Как это было в мгновениях 12-раундов можно почитать и посмотреть в онлайн-репортаже "Страны" о ходе боя.

Ранее стало известно, что Александр Усик подарил боксерские перчатки предстоятелю Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию и поговорил с ним о духовном.