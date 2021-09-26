Александр Усик обратился после победного боя к тем кто не поддерживал его. Видео
Александр Усик обратился после победного боя ко всем, кто его поддерживал, а также к тем, кто не поддерживал.
Видео Усик опубликовал в Instagram.
"Я очень всех вас сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за вашу неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра",- сказал Усик на видео.
Напомним, Усик разгромил Джошуа в Лондоне и стал чемпионом мира по боксу среди супертяжей
Поединок за пояса чемпиона мира по версии почти всех известных боксерских конференций WBA, IBF, WBO и IBO длился все 12 раундов.
Александр Усик не изменил себе и снова осыпал соперника градом точных и быстрых ударов, при этом "порхая как пчела", уклоняясь от ответных мощных, но редких ударов Джошуа.
Ближе к концу поединка Энтони попытался утомить Усика, наваливаясь на него в клинчах, но и такая хитрость британцу не помогла.
Как это было в мгновениях 12-раундов можно почитать и посмотреть в онлайн-репортаже "Страны" о ходе боя.
Ранее стало известно, что Александр Усик подарил боксерские перчатки предстоятелю Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию и поговорил с ним о духовном.