После снятия жестких ограничений и благодаря громким релизам украинским кинотеатрам удалось не только удержаться на плаву, но и даже получить прибыль.

Об этом сообщает сайт "UBR.ua".

В сентябре 2021 года украинские кинотеатры отметили рост выручки почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом в докарантинном 2019 году. При этом посещаемость увеличилась незначительно – на 13,9%.

По данным сети "Планеты кино", на этот показатель в значительной степени повлияли удачные релизы и долгий период после последних карантинных ограничений.

Почти 50% от всей кассы принес фантастический фильм "Дюна", он же стал безоговорочным лидером проката в сентябре.

По словам сооснователя "Планеты кино" Дмитрия Деркача, "доковидный" сентябрь, напротив, был слабым на релизы и показал низкие результаты. Тогда хорошие показатели были только у трех фильмов: "Однажды в Голливуде", "К звездам" и "Стриптизерши". А прогнозируемый лидер проката 2019 года фильм "Оно-2" и вовсе провалился.

В 2021 году, наряду с "Дюной", хорошие сборы в сентябре также были у "Шан-Чи и легенда десяти колец", которая принесла сети 20% от общей кассы.

Ранее американская кинокомпания Legendary Pictures объявила о создании второй части фантастического фильма "Дюна". Ожидается, что вторая часть фильма выйдет в октябре 2023 года, режиссером вновь станет Дени Вильнев.

Также мы писали, что сеть кинотеатров "Планета Кино", которая является одной из крупнейших в Украине, просит посетителей перед визитом заполнить специальную форму, где указать, есть ли у клиента паспорт вакцинации, справка о том, что человек переболел ковидом, негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.