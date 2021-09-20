Государственное агентство Украины по вопросам кино не выдало прокатного удостоверения документальному фильму "Тетрадь войны", смонтированному из видеозаписей служащих ВСУ и добровольцев на Донбассе. Кинотеатры отменили прокат и ограничились лишь несколькими специальными показами.

Об этом сообщается в официальном Фейсбуке картины.

"Официальная причина отказа в выдаче прокатного удостоверения - отсутствие процедуры оформления прокатных удостоверений для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, вступивших в действие 16 июля 2021 года", - сказано в посте. То есть, видимо, на видеозаписях звучит русская речь, раз потребовались субтитры. В тоже время по закону об украинизации с 16 июля все фильмы должны дублироваться на украинском языке, субтитры не допускаются.

Юристы из компании Axon Partners, представляющей интересы создателей ленты, считают, что именно Госкино и Министерство культуры и информационной политики должны были обеспечить реализацию новых норм закона.

На спецпоказах фильм посмотрел всего 991 зритель.

"Тетрадь войны" - это документальная лента режиссера Романа Любого, который хотели выпустить на экраны к 30-летиню независимости Украины. Первый спецпоказ на большом экране состоялся в кинотеатре "Киевская Русь" 24 августа. В следующие дни спецпоказы прошли в областных центрах.

Фильм создан из личных видео с телефонов и камер украинских военных и добровольцев. Его продюсером выступил муж Ульяны Супрун Марко.

Мировая премьера картины состоялась на фестивале Docudays UA в 2020 году.

Недавно "Страна" рассказывала, что Госкино утвердило список проектов, которые получат деньги от государства.

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