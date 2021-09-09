Госкино опубликовало список победителей. Фото: Facebook/ukrainefilmagency

Совет по государственной поддержке кинематографии 9 сентября утвердил список кинопроектов-победителей 17-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. В список вошел 31 проект в пяти категориях. Все эти фильмы могут получить государственное финансирование.

Он опубликован на сайте агентства.

В категории "Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победил всего один проект - "Далия и Красная книга" аргентинского режиссера Давида Бисбано.

В категории "Игровые полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победили десять проектов:

  • "Зелье" Ярослава Войцешека;
  • "Коза ностра. Крестная мать" Павла Потатуева и Анастасии Лодкиной;
  • "Ее глазами" Ирины Громозды;
  • "Глухомань" Максима Черныша;
  • "Лучшие выходные" Владислава Климчука;
  • "На природу" Олега Зборовского;
  • "Хорошо, что мама не знает" Александра Литвиненко;
  • "За двумя зайцами" Антона Щербакова;
  • "С Новым годом" Дениса Тарасова;
  • "Голос сердца" Алины Чеботаревой.

В категории "Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории" победили три проекта:

  • "Лайфер" Анастасии Матешко;
  • "Соль и перец по вкусу" Галины Лышак;
  • "Я играю" Александра Беляка.

В категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)" победили восемь проектов:

  • "Мой юный принц" Хачика Василяна;
  • "ORTALAN" Наримана Алиева;
  • "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка;
  • "Солист" Сергея Сторожева;
  • "В темноте" Алексея Тараненко;
  • "Стан" Никона Романченко;
  • "140 децибелов тишины" Романа Синчука;
  • "Нижний горизонт" Жанны Озирной.

В категории "Неигровые фильмы" победили двеять проектов:

  • "Неизвестная история" Николая Дондюка;
  • "Симфония Донбасса 2021" Елены Рубашевской;
  • М. Завьялов - крестный отец украинского бокса" Сергея Долбилова;
  • "Сухое болото" Олеси Моргунец-Исаенко;
  • "TRUE_IT.UA" Дмитрия Кочнева;
  • "Атлеты Бога" Марины Ткачук;
  • "Операция Щит Украины" Елены Короп;
  • "Долина карпатского зубра" Михаила Богомаза и Сергея Розова;
  • "Оркестр (музыка бытия)" Геннадия Черномашинцева.

В категории "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)" победителей нет.

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