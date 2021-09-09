Совет по государственной поддержке кинематографии 9 сентября утвердил список кинопроектов-победителей 17-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. В список вошел 31 проект в пяти категориях. Все эти фильмы могут получить государственное финансирование.

Он опубликован на сайте агентства.

В категории "Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победил всего один проект - "Далия и Красная книга" аргентинского режиссера Давида Бисбано.

В категории "Игровые полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победили десять проектов:

"Зелье" Ярослава Войцешека;

"Коза ностра. Крестная мать" Павла Потатуева и Анастасии Лодкиной;

"Ее глазами" Ирины Громозды;

"Глухомань" Максима Черныша;

"Лучшие выходные" Владислава Климчука;

"На природу" Олега Зборовского;

"Хорошо, что мама не знает" Александра Литвиненко;

"За двумя зайцами" Антона Щербакова;

"С Новым годом" Дениса Тарасова;

"Голос сердца" Алины Чеботаревой.

В категории "Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории" победили три проекта:

"Лайфер" Анастасии Матешко;

"Соль и перец по вкусу" Галины Лышак;

"Я играю" Александра Беляка.

В категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)" победили восемь проектов:

"Мой юный принц" Хачика Василяна;

"ORTALAN" Наримана Алиева;

"Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка;

"Солист" Сергея Сторожева;

"В темноте" Алексея Тараненко;

"Стан" Никона Романченко;

"140 децибелов тишины" Романа Синчука;

"Нижний горизонт" Жанны Озирной.

В категории "Неигровые фильмы" победили двеять проектов:

"Неизвестная история" Николая Дондюка;

"Симфония Донбасса 2021" Елены Рубашевской;

М. Завьялов - крестный отец украинского бокса" Сергея Долбилова;

"Сухое болото" Олеси Моргунец-Исаенко;

"TRUE_IT.UA" Дмитрия Кочнева;

"Атлеты Бога" Марины Ткачук;

"Операция Щит Украины" Елены Короп;

"Долина карпатского зубра" Михаила Богомаза и Сергея Розова;

"Оркестр (музыка бытия)" Геннадия Черномашинцева.

В категории "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)" победителей нет.

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