Госкино утвердило список проектов, которые получат деньги от государства
Совет по государственной поддержке кинематографии 9 сентября утвердил список кинопроектов-победителей 17-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. В список вошел 31 проект в пяти категориях. Все эти фильмы могут получить государственное финансирование.
Он опубликован на сайте агентства.
В категории "Анимационные полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победил всего один проект - "Далия и Красная книга" аргентинского режиссера Давида Бисбано.
В категории "Игровые полнометражные фильмы (для широкой зрительской аудитории)" победили десять проектов:
- "Зелье" Ярослава Войцешека;
- "Коза ностра. Крестная мать" Павла Потатуева и Анастасии Лодкиной;
- "Ее глазами" Ирины Громозды;
- "Глухомань" Максима Черныша;
- "Лучшие выходные" Владислава Климчука;
- "На природу" Олега Зборовского;
- "Хорошо, что мама не знает" Александра Литвиненко;
- "За двумя зайцами" Антона Щербакова;
- "С Новым годом" Дениса Тарасова;
- "Голос сердца" Алины Чеботаревой.
В категории "Игровые полнометражные фильмы для детской аудитории" победили три проекта:
- "Лайфер" Анастасии Матешко;
- "Соль и перец по вкусу" Галины Лышак;
- "Я играю" Александра Беляка.
В категории "Игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости (авторские)" победили восемь проектов:
- "Мой юный принц" Хачика Василяна;
- "ORTALAN" Наримана Алиева;
- "Уроки толерантности" Аркадия Непиталюка;
- "Солист" Сергея Сторожева;
- "В темноте" Алексея Тараненко;
- "Стан" Никона Романченко;
- "140 децибелов тишины" Романа Синчука;
- "Нижний горизонт" Жанны Озирной.
В категории "Неигровые фильмы" победили двеять проектов:
- "Неизвестная история" Николая Дондюка;
- "Симфония Донбасса 2021" Елены Рубашевской;
- М. Завьялов - крестный отец украинского бокса" Сергея Долбилова;
- "Сухое болото" Олеси Моргунец-Исаенко;
- "TRUE_IT.UA" Дмитрия Кочнева;
- "Атлеты Бога" Марины Ткачук;
- "Операция Щит Украины" Елены Короп;
- "Долина карпатского зубра" Михаила Богомаза и Сергея Розова;
- "Оркестр (музыка бытия)" Геннадия Черномашинцева.
В категории "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)" победителей нет.
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