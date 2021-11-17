Как и предсказывала "Страна", импорт электроэнергии из Беларуси в Украину прекратится, так как там автоматически отключился первый энергоблок атомной электростанции. Поставки не будут осуществляться уже с четверга, 18 ноября.

Об этом со ссылкой на Министерстве энергетики республики, пишет "БЕЛТА".

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня источники на энергорынке сообщили "Стране" о прекращении поставок электроэнергии из республики в Украину.

Также ранее в распоряжении "Страны" ранее оказалось письмо государственного производственного объединения "Белэнерго", в котором говорилось, что поставки электроэнергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов с ноября осуществляться не будут.

Позже оказалось, что Беларусь продолжает поставлять электроэнергию Украине в рамках контракта, а письмо было направлено в адрес конкретных компаний, в которые не запланированы поставки в ноябре.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет.