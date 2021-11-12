В Украине готовятся к веерным отключениям электроэнергии.

Мы уже писали, что предприятия Черкасской области начали получать графики почасового отключения света.

Как рассказывают предприниматели, такие графики приходят предпринимателям и в других областях. В частности, глава SAVEФОП Сергей Доротич подтвердил нам наличие таких "писем счастья" в Полтавской области.

Вчера о возможности вверных отключений в столице предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

"Если морозы продержатся несколько недель при температуре минус 15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока", - сказал Кличко.

Такая угроза связана в дефицитом угля и газа, который уже констатируют на 12 предприятиях, производящих электроэнергию и тепло, - пояснил Кличко.

Впрочем, официально в правительстве возможность веерных отключений продолжают отрицать. Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" заверил, что по состоянию на сегодня нет оснований для веерных отключений. А Кличко он обвинил в дезинформации.

О том, что речь о веерных отключениях не идет, уверяют и в пресс-службе компании "Укрэнерго".

Между тем бизнес и люди уже в панике.

"В регионах очень боятся отключений электроэнергии, тем более что по многим населенным пунктам они уже фактически идут, хоть и не называются веерными. В частности, участились перебои с электричеством в Сумской области. Мы переживаем не только об отключениях электроэнергии, но и о последствиях - котлы отопления могут перегреваться и взрываться", - говорит нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Разбирались, готовятся ли в Украине веерные отключения.

Без электроэнергии - по 8 часов в сутки

Большой график почасового отключения электроэнергии получили предприятия Черкасской области. И поделились им со "Страной".

В нем указано, что, к примеру, Черкасский завод железобетонных изделий, "Черкассырыба", Черкасский завод автохимии и другие могут остаться без электроэнергии с полуночи до 2 часов, затем с 6 до 8 утра, с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 20.00. То есть в общей сложности подачу электроэнергии могут ограничивать 8 часов в сутки.

"Черкассыэлеваторторг", "Втормет", Облагрохим, лакокрасочный завод "Аврора" и другие могут остаться без электричества с 2 до 4 часов ночи, затем с 8.00 до 10.00, с 14.00 до 16.00 и с 20.00 до 22.00, итого - те же 8 часов в сутки.

Эти же периоды отключений указаны не только для предприятий, но и для целых улиц, то есть и для населения (улицы Хоменко, Вернигоры, Танкистов, Смелянская, Павла Бута, Десантников и др.)

Также есть другие временные периоды по отключениям: с 4.00 до 6.00, с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00, с 22.00 до 24.00.

То есть график составлен таким образом, что в течение суток разные предприятий и районы города будут отключать в общей сложности на 8 часов.

Сам график составлен еще в июне этого года, но рассылать его стали только сейчас.

"В существовании самих графиков по ограничению потребления нет ничего удивительного. Их должны составлять на случай разного рода ЧП. Но, как правило, за стены городской администрации такие графики не выходят. А тот факт, что сейчас их начинают рассылать, говорит о том, что время "Ч" таки не исключается", - говорит наш источник на энергорынке.

Для предприятий "письма счастья" по электроэнергии стали полнейшим сюрпризом - за последние пару десятилетий они их не получали. Поэтому сразу запаниковали. Считают, что это уже не просто предупреждение "на всякий случай", а реальная угроза отключений.

Примечательно, что никаких дат по отключениям в графике не указано - только временные промежутки.

"Если рассылают, то, значит, не знают точно период отключений, и на протяжении какого времени они могут длиться. Скорее всего, будут по март следующего года. И это уже планируется, иначе, если бы речь шла о неожиданных сбоях, ни о чем бы не предупреждали - просто отключали бы, и все", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Такие графики получают и в других регионах, - сказал нам Доротич.

В частности, уведомления об ограничении электроснабжения получают предприятия Полтавской области. А в Киевской области увеличили предоплату за электроэнергию - если ранее брали по среднему потреблению, то сейчас - согласно установленных лимитов.

Александр Барсук говорит, что графики пока не получали, но по Сумской области участились отключения света, поэтому предчувствия и у бизнеса, и у людей - не самые лучшие.

"Все боятся отключений. Тут не только вопрос электричества, но и отопления. Котлы могут пострадать, вплоть до перегрева и взрывов", - говорит он.

"Открывают ящик Пандоры"

Отметим, что эксперты уже давно предупреждали - этой зимой риски веерных отключений резко возрастут, особенно, если будут морозы и увеличение потребления электроэнергии.

Угля на отечественных ТЭС меньше 500 тысяч тонн, и взять его в нужных объемах фактически негде. Импорт электроэнергии, который пошел к нам из Беларуси, немного разгрузит энергосистему, но полностью проблему не решит - технически можно поставлять только 900 мегаватт часов, а этого мало.

Как говорит Корольчук, с белорусским импортом мы продержимся до декабря, а затем нужно поднимать вопрос поставок электроэнергии из России (оттуда технически есть возможность поставлять вдвое больше электроэнергии, чем из Беларуси). Но пока этот вопрос на паузе, хотя "Укрэнерго" и разыграла месячные аукционы на межгосударственное сечение в направлении РФ.

Однако здесь может быть ситуация, что РФ не будет поставлять электроэнергию по политическим причинам.

Корольчук удивляется, что власти до сих пор не объявляют чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Между тем официально не только не объявляется чрезвычайная ситуация, но и, наоборот, власти опровергают саму возможность веерных отключений и винят в раздувании паники политиков, олигархов и СМИ. Об этом заявлял в своем видеобращении президент Владимир Зеленский. Те же мэсседжи повторил премьер-министр Денис Шмыгаль. А заявления киевского мэра Кличко о том, что веерные отключения все же возможны, Шмыгаль назвал дезинформацией.

"Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию, и почему убежден, что у него начнутся какие-то веерные отключения", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Право на власть".

Между тем на рынке на сутки вперед сохраняется дефицит предложения электроэнергии в пиковые часы. К примеру, 11 ноября дефицитными были часы с 17.00 до 21.00. Хотя в целом за счет белорусского импорта предложение электроэнергии увеличилось.

Но так как в пиковые часы дефицит, цены на электроэнергию зашкаливают. Уже были случаи, когда электричество покупали выше установленных НКРЭ прайс-кэпов (2-4 тысячи за мегаватт) - по порядка 4,1 тысячи гривен. И это в Украине еще не было настоящих морозов. С похолоданием ситуация станет еще более сложной.

По словам Доротича, для бизнеса и экономики в целом веерные отключения - это просто катастрофа.

"Представьте, вам на несколько часов в день отключают электроэнергию. Все производственные процессы останавливаются. Придется менять график работы, подстраиваясь под веерные отключения. Следом рушатся графики поставок и логистики. Плюс есть угроза, что на деле эти графики отключений соблюдаться не будут - скажут, отключат в одно время, а на практике вырубит в другое. То есть может так случиться, что рабочих нет - электроэнергия есть, а как только люди пришли - свет вырубили. Судиться с поставщиками крайне сложно. У них в руках рубильник, а "сильно умным" могут отключить свет и на несколько суток, ссылаясь на обрыв на линии или еще какую-нибудь аварийную ситуацию.

Это настоящий ящик Пандоры, закрыть который будет очень сложно. Сбой в одном производственном процессе по цепочке тянет за собой сбои в смежных отраслях. Могут возникнуть перебои с поставками товаров, то есть в магазинах опустеют полки. Чем это закончится для экономики - остается только гадать. Может быть очень большой спад", - говорит Доротич.