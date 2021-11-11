Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества в столице. По его словам, этого не было уже 20 лет.

О критической ситуации с электроэнергией он заявил 11 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

Градоначальник рассказал, при каких обстоятельствах начнут отключать свет.

"Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока", - сказал Кличко.



Он объяснил, что возможность отключений связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

"Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах", - отметил мэр.

При этом он пообещал, что в столице не вырастут коммунальные платежи

"Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне", - заверил Кличко.

Правда, потом сообщил, что ожидается подорожание продуктов, поскольку цены на них зависят от энергоносителей.

"Если ситуация будет сложной, то в конце зимы это может повлечь рост цен на продукты", - предрек Кличко.

Между тем регионы уже начали утверждать графики веерных отключений электроэнергии. Такой документ уже составлен в Черкасской области.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что случилось происходит с украинской электроэнергетикой.