В четверг, 11 ноября, в 16:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объемом 100 МВт. Это было сделано для обеспечения операционной безопасности и чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС".

Об этом сообщается в Фейсбуке национальной энергетической компании.

Причиной активации помощи стало аварийное отключение нескольких блоков из-за свищей в котлах. В 04:14 отключили блок №9, а в 08:24 - блок №4 Бурштынской ТЭС. В результате к 13:00 в аварийном ремонте оказались сразу четыре блока ТЭС и еще три были в текущем ремонте. В работе остались всего пять блоков.

Для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" НЭК и активировала аварийную помощь.

При этом перед активацией аварийной помощи на ТЭС досрочно вывели из ремонта энергоблок №2.

После того, как второй блок загрузили до мощности 100 МВт, аварийную помощь острову деактивировали. Это произошло в 18:00.

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