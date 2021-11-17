Импорт белорусской электроэнергии в Украину прекратился, поскольку утром в среду, 17 ноября, автоматически отключился первый энергоблок Белорусской атомной электростанции.

Об этом говорят "Стране" источники на энергорынке.

"17 ноября в 10:33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", - сообщают в Минэнерго Белоруссии.

Напомним, "Страна" ранее публиковала письмо государственного производственного объединения "Белэнерго" говорилось, что поставки электроэнергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов с ноября осуществляться не будут. Кроме этого, "Белэнерго" не собирается заключать с Украиной новые рамочные контракты.

Впрочем, позже оказалось, что Минск продолжает поставлять электроэнергию в Украине в рамках контракта, который был подписан на ноябрь. Письмо ГПО "Белэнерго", в котором говорилось об остановке поставок в Украину, было направлено в адрес конкретных компаний, в которые не запланированы поставки в ноябре.

"Страна" подробно рассказывала о том, что случилось с импортом белорусского электричества и почему украинцам уже отключают свет.