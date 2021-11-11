По итогам десяти месяцев 2021 года объемы экспорта электроэнергии Украиной почти втрое превысили объемы импорта: 3 026 млн кВт·ч против 1 014 млн кВт·ч.

Такие данные приводит в Фейсбуке национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

При этом в октябре 2021 года импорт электроэнергии в Украину не осуществлялся ни из одной страны, а в сентябре осуществлялся только в "остров Бурштынской ТЭС" из Румынии и составил 0,028 млн кВт·ч.

Экспорт электроэнергии в октябре 2021 года составил 246,6 млн кВт·ч.

Всего за 10 месяцев текущего года больше всего было экспортировано электроэнергии в Венгрию - 1 333 млн кВт·ч (44% от общего объема), Польшу - 777,7 млн ​​кВт·ч (25,7%) и Румынию (17,4%).

Также в НЭК сообщили оперативные данные, согласно которым потребление электроэнергии за 10 ноября составило 454 млн кВт∙ч, что на 1,9% больше, чем 9 ноября. Причиной этого стало снижение среднесуточной температуры воздуха с 4,6 до 0,7°С.

За 10 ноября импорт электроэнергии составил 9,96 млн кВт∙ч, что на 2,3% меньше, чем за 9 ноября.

Ранее "Страна" рассказывала, что 11 ноября Украина активировала 100 МВт аварийной помощи от Словакии из-за свищей в котлах на Бурштынской ТЭС.

Также мы писали, что в Минэнерго рассчитывают пережить отопительный сезон, обещающий быть крайне проблемным, с углем из США и Польши.