В период отопительного сезона Украина будет импортировать в основном американский и польский уголь.

Об этом сказал первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко, передает "Эспрессо".

По его словам, некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но в основном Украина рассчитывает на поставки из США и Польши. Минэнерго планирует импортировать около двух миллионов тонн угля.

"На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в Соединенных Штатах Америки и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но Россия перекрыла возможность поставок этого угля через его территорию, поэтому мы в целом ориентируемся на США и Польшу", - сказал Юрий Власенко.

Напомним, в "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили.

Также мы сообщали, что в Казахстане назвали причину остановки поставок угля Украине. Ее связали с загруженностью инфраструктуры с российской стороны и заявили, что о полной блокировке поставки угля в Украину речь не идет.

Также мы сообщали, что Украина, Польша, Канада и 40 других стран договорились на саммите по климату отказаться от угля.