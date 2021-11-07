Площадь склада Трипольской ТЭС заполнена углем максимум на 10 процентов. Видео
На угольном складе Трипольской тепловой электростанции, которая находится в городе Украинка под Киевом, площадь заполнена углём максимум на 10%.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Так, проезжая мимо Трипольской ТЭС, журналист обратил внимание на угольный склад.
На кадрах видео можно заметить, что площадь склада в Украинке заполнена углём не больше, чем на 10%.
Напомним, недавно глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана в Украину. По его словам, заблокированы все поставки в ноябре, поскольку РЖД не дает добро на транзит вагонов.
Ранее стало известно, что Россия запретила импорт в Украину своего угля и объяснила это решение растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. После этого, цена электроэнергии в Украине повысилась на 25%. При этом в Минэнерго заявили, что угля в нашей стране почти не осталось.
На днях Украина срочно попросила у Беларуси помощь в поставках электроэнергии из-за сложившегося дефицита угля.
При этом, в Киеве заявили, что ни за что не будут просить у РФ возобновить поставки угля.
"Страна" подробно разбиралась, что на самом деле ждет Украину зимой по электроэнергии и теплу.