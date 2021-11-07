На угольном складе Трипольской тепловой электростанции, которая находится в городе Украинка под Киевом, площадь заполнена углём максимум на 10%.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, проезжая мимо Трипольской ТЭС, журналист обратил внимание на угольный склад.

На кадрах видео можно заметить, что площадь склада в Украинке заполнена углём не больше, чем на 10%.

Напомним, недавно глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана в Украину. По его словам, заблокированы все поставки в ноябре, поскольку РЖД не дает добро на транзит вагонов.

Ранее стало известно, что Россия запретила импорт в Украину своего угля и объяснила это решение растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. После этого, цена электроэнергии в Украине повысилась на 25%. При этом в Минэнерго заявили, что угля в нашей стране почти не осталось.

На днях Украина срочно попросила у Беларуси помощь в поставках электроэнергии из-за сложившегося дефицита угля.

При этом, в Киеве заявили, что ни за что не будут просить у РФ возобновить поставки угля.

"Страна" подробно разбиралась, что на самом деле ждет Украину зимой по электроэнергии и теплу.