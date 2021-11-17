В среду, 17 ноября, состоялся уже второй за эту неделю телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о канцлера Германии Ангелой Меркель. Стороны договорились о вынесении проблемы с мигрантами на международный уровень Беларуси и ЕС.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Беларуси.

В ходе беседы Лукашенко и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границах Беларуси и европейских стран и пришли к пониманию дальнейших действий для решения ряда вопросов.

В частности, договорились о том, что проблема с мигрантами выносится на уровень Беларуси и ЕС. Должностные лица, которые определит каждая сторона, немедленно приступят к переговорам с целью разрешения проблем.

"В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Меркель довела до Лукашенко просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, которые занимаются проблемами беженцев и уже активно сотрудничают с Беларусью.

Напомним, 15 ноября Меркель и Лукашенко провели телефонный разговор, который длился около 50 минут. После этого президент Беларуси заявил, что в разговоре с Меркель предложил вариант развязки миграционного кризиса, но стороны пока решили не разглашать подробностей.

Также сообщалось, что в МИД Эстонии сообщили, что во время прошлого разговора с Меркель Лукашенко заявил, что готов решить проблему беженцев, если ЕС снимет санкции и признает его легитимность.