Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с и.о канцлера Германии Ангелой Меркель назвал два условия, при выполнении которых он готов разрешить миграционный кризис на границах Европейского Союза.

Об этом рассказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, пишет Delfi.

По ее словам, Лукашенко готов остановить поток мигрантов к европейским границам, но только если будут выполнены его условия. Он хочет, чтобы его признали легитимным президентом Беларуси (после выборов 9 августа прошлого года ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом) и отмены санкций.

"Он (Лукашенко - Ред.) хочет отмены санкций, он хочет, чтобы его признали президентом", - сказала Лийметс.

Напомним, после разговора с Ангелой Меркель Лукашенко заявил, что предложил вариант развязки миграционного кризиса. По его словам, стороны решили пока не разглашать подробности этого предложения.

Также "Страна" подробно разбиралась, что происходит на польско-белорусской границе. Миграционный кризис на границах Беларуси и соседними странами ЕС начался еще зимой. Ситуация с мигрантами резко ухудшилась, после того как Запад не признал избрание Лукашенко президентом.