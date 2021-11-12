Крупнейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов первые прокомментировал информацию о своём конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Ахметов рассказал в комментарии для "Радио Свобода".

Ахметов рассказал, что никаких "неуважительных" разговоров с ним в Офиса президента не было и сам он тоже со всеми общается уважительно. При этом на вопрос, общается ли он сам или его соратники с Зеленским напрямую не ответил.

"Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", - сказал Ахметов.

На вопрос - существует ли у него и его соратников личный контакт с представителями Офиса президента (в частности, с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителем Кириллом Тимошенко и советником президента Сергеем Шефиром) Ахметов сказал, что "знаком с Сергеем Шефиром" и "почтительно к к нему относится".

Ахметов также опроверг существование каких-либо договоренностей с Офисом президента о тональности освещения деятельности действующей власти на телеканалах, входящих в состав его медиахолдинга.

"Нет, (такие договоренности – Ред.) не существовали. Я скажу так: одним из величайших достижений Украины за 30 лет Независимости я считаю Свободу Слова. Это один из важнейших принципов свободного и демократического общества. И "Медиа Группа Украина" придерживается этого принципа и будет его защищать", - заявил бизнесмен.

По его словам, каналы его медиахолдинга "предоставляют равнозначную площадку для выражения мнений как представителям власти, так и оппозиции" и "если в последние месяцы власть критикуют больше, чем раньше, это вопрос к власти".

Напомним, в течение последних месяцев взаимоотношения между президентом Зеленским и Ринатом Ахметовым становятся все более конфронтационными. Что стало причиной этого подробно разбиралась "Страна".