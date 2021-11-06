Украинский бизнесмен Ринат Ахметов собирается купить "Идея Банк", который принадлежит польскому Getin Holding. Его заинтересованность в вопросе подтвердила принадлежащая ему пресс-служба банка ПУМБ.

Об этом сообщает Forbes.

Как пишет издание, соглашение пока не завершено. Однако, в ближайшие дни стороны, вероятно, заявят Национальному банку Украины о намерении нового инвестора купить Идея Банк, пояснил Forbes топ-менеджер Нацбанка.

Ко всему прочему, о заинтересованности Ахметова в банке Forbes заявили два собеседника на финансовом рынке, знакомых с готовящимся соглашением.

В свою очередь в пресс-службе ПУМБ заявили, что структуры Ахметова действительно рассматривают покупку наравне с другими потенциальными покупателями.

"Идея Банк" является одним из старейших на украинском рынке. Банк был зарегистрирован в августе 1989 года как банк развития лесной и деревообрабатывающей промышленности Прикарпатлесбанк.

Впрочем, в 2007 году банк купила польская финансовая группа Getin Holding S.A. за 103 млн гривен – на тот момент свыше трех капиталов банка.

В прошлом году владелец Idea Bank Лешек Чарнецки стал фигурантом расследования польских правоохранителей. При этом сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao S.A.

Как тогда объясняли в Getin Holding, украинский "Идея Банк" в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland. Соответственно расследование не повлияло на активы в Украине.

Кроме этого, "Идея Банк" занимает 32 место из 71 по активам в местной банковской системе. За январь – сентябрь текущего года банк получил 419 млн гривен прибыли – в пять раз больше, чем в прошлом году. Вся банковская система за этот период увеличила прибыль на 37%.

Еще в мае "Страна" рассказывала о том, почему у Ахметова разладились отношения с Зеленским и к чему это приведет.