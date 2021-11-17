Во Львове вручили подозрению Остапу Стахиву, который организовывал митинги антивакцинаторов с начала пандемии.

До пандемии львовский ковид-диссидент был известным лишь на местном уровне. Например в качестве активиста, который пикетировал российской консульство. И не оставлял попыток пройти во власть, в том числе по спискам партии "Свобода".

С началом карантина он стал лидером мнений среди противников карантина и вакцинации. Теперь в СБУ его объявили "рукой Кремля" и обвинили в подготовке захвата власти по заданию "российских кураторов".

Это произошло после акции противников обязательных прививок под Верховной Радой. И в преддверии новых подобных митингов (масштабная акций, например, планировалась на 24 ноября).

Но власть уже тогда начала раскручивать идею, что антивакцинаторские настроения в Украине якобы раздувает Россия. И визит СБУ домой к львовскому ковид-диссиденту продолжает этот "нарратив".

Как борются с очередной "рукой Кремля" - разбиралась "Страна".

От антивакса до "захвата власти"

16 ноября сотрудники СБУ пришли с обыском в квартиру Остапа Стахива во Львове. Активист сообщил, что сбушники выломали двери, не зачитали ему права и отобрали технику. К квартире подтянулись сторонники Стахива, они стали публиковать стримы в сети.

СБУ сообщила Стахиву о подозрении в попытке захвата власти - ст. 109 УК Украины. Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. То есть статья тяжелая - как для человека, который один раз собрал митинг под Радой.

Также правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой им "всеукраинской сети", которая пыталась "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию" и даже якобы призывала к насильственному изменению конституционного строя. "Сеть" работала во Львовской, Николаевской и Черниговской областях.

Ну и безусловно не обошлось без руки Кремля. Как утверждает СБУ, действия Стахива координировали "российские кураторы".

В СБУ заявили, что у них есть доказательства того, что фигуранты подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать собственные территориальные общины со своей милицией и экономикой.

И даже изготавливали свои печати.

В подтверждение правоохранители опубликовали переписку. Хотя принадлежит ли она Стахиву и кто автор - точно установить из этих скриншотов невозможно.

Фото переписки, обнародованное СБУ

Также в спецслужбе завили, что при обысках изъяли доказательства, указывающие на возможное финансирование деятельности "антивакцинаторов" из России. В доказательство СБУ привела паспорт гражданина России

Фото СБУ

Незадолго до обысков на Стахива последовал донос в СБУ. Его 8 ноября написал местный депутат горсовета от "Голоса" Игорь Шолтыс.

Это известный в городе сторонник декоммунизации, который в минувшем декабре подвел под статью жителя Киева, гулявшего по Львову в шапке-ушанке с красной звездой. Завидев парня, он "задержал" его и вызвал полицию, которая открыла уголовное дело.

В своем обращении по поводу Стахива Шолтыс изложил две претензии. Первая - что он не платит налоги. Вторая - что он может быть агентом Кремля. На последнее СБУ, как видим, среагировала и даже оперативно вскрыла целую сеть "заговорщиков".

Правда, несмотря на тяжесть подозрения, Остапа Стахива до суда по мере пресечения задерживать не стали. Суд пройдет сегодня, 17 ноября.

Возвращаясь же к обстоятельствам следствия, мы видим, что связка "активсты - СБУ" продолжает работать, и по их обращениям открываются уголовные дела, которые, впрочем, редко доходят до суда. Но дают повод оказать давление на кого нужно и создать видимость "борьбы с агрессором".

Правда, не всегда эта связка работает качественно: например, за составленный по рекомендациям "активистов" черный список нежелательных российских актеров недавно поплатился должностью начальник Департамента защиты государственности СБУ Александр Кукса. Туда по ошибке внесли украинского артиста.

Хоронил Путина и стал "рукой Кремля". Чем известен Остап Стахив

36-летний Остап Стахив - известный львовский ковид-диссидент и "активист" широкого профиля. Он является руководителем ГО "Идея Нации". Также был соучредителем ГО "Ассоциация предпринимателей Львовщины".

Окончил экономический факультет Львовского национального аграрного университета по специальности "менеджмент организации".

Последние 14 лет баллотируется в парламент, местную власть, но пока безуспешно.

В 2007-м - в Верховную Раду по спискам партии "Свобода". В 2014 году - снова пробовал пройти в Раду, как самовыдвиженец. В 2015 году - участвовал в выборах мэра города Винники от "Украинской республиканской партии". В 2019 году снова пробовал пройти в Раду, как самовыдвиженец по 117-му мажоритарному округу во Львове. В 2020-м был кандидатом в мэры Львова от партии "Идея нации".

Стахив - активный организатор митингов и уличных акций во Львове - против незаконной застройки, против действий России в Грузии в 2008 году с требованием отключить газ российскому консульству. А в 2014 году устроил акцию по "похоронам" Путина во Львове.

Как писали СМИ, в его партию "Идея нации" шли активные участники таких митингов.

В 2016 году Стахива в центре Львова, среди бела дня схватили несколько молодых людей в спортивных костюмах и бросили в мусорный бак. Они представились "общественными активистами" и обвинили его в "проплаченных акциях". Это связали с внутренними политическими разборками во Львове.

С начала пандемии известность Стахива за пределами Львова резко выросла. С 2020-го года проводит акции противников коронавирусных ограничений. 3 ноября он провел уже упомянутый митинг у Верховной Рады, где его сторонники на несколько часов затруднили движение автомобилей.

Кроме акций он публиковал в соцсетях видео из больниц, куда приходил, чтобы показать, что инфекционные отделения не заполнены. На него был составлен админпротокол за то, что он отказывался надеть маску, когда пришел в Нацполицию, правда, суд не стал штрафовать ковид-диссидента.

Против Стахива по этому поводу резко ополчились "соросята": организация StopFake, цензурирующая Facebook, обвинила его в распространении фейков о вакцинации, и его страница в этой соцсети была заблокирована. С внешним миром Остап Стахив общается через телеграм и YouTube.

Там он уже анонсирует новую всеукраинскую акцию в Киеве, которая должна пройти 24 ноября снова у Верховной Рады. С чем Стахив и связывает уголовное дело против себя.

И сложно эти явления не связать. 3 ноября Стахив делает митинг у Рады, через несколько дней на него идет жалоба в СБУ и через пару недель ему вручают подозрение.

Но действительно ли власть так испугалась антивакцинаторов?

Движение это в Украине скорее маргинальное и какого-то серьезного размаха не имеет. А низкие темпы вакцинации связаны не с митингами Стахива, которые начались совсем недавно, а с тем, что украинцы не доверяют государству в целом.

А оно в свою очередь не смогло правильно простимулировать население к вакцинации, заодно провалив и подготовку к наплыву больных в медучреждения, которые не смогли обеспечить даже кислородом. Следствием чего стала рекордная смертность этой осени.

И, видимо, чтобы снять с себя вину за это, вводится излюбленный еще со времен Порошенко тезис - в провалах власти виновата Россия, которая якобы управляет антивакцинаторским движением.

Хотя, если посмотреть российские федеральные телеканалы, то там как раз агитация за вакцинацию идет намного мощнее, чем в Украине.