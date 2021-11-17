В "Слуге народа" объявили о начале открытой войны с крупнейшим украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым.

"Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть", - написал в соцсети "слуга народа" Егор Чернев.

По его словам, Ахметов сейчас формирует несколько партийных "колонн" разной идеологической ориентации для борьбы с Зеленским.

Чернев также обвинил Ахметова в том, что "с нами договориться не получилось", поэтому "слуги" ждут протестов и прочих потрясений.

Напомним, Ринат Ахметов не считает себя олигархом и в случае если его СНБО наделит таким статусом, то он будет обращаться в международный суд. "Я - инвестор, а группа СКМ - крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов.

Также "Страна" подробно рассказывала о сути конфликта Ахметова с Зеленским, а также выясняли, к чему приведет эта война.