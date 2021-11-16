Парламентская фракция "Слуга народа" не будет голосовать за увольнение с поста главы Минкульта Александра Ткаченко, который на днях написал заявление об отставке. Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Все (члены фракции – Ред.) об этом, во-первых, услышали из новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там "психанул" и что-то там написал. Не думаю, что при таком подходе он имеет шансы быть уволенным", - сообщил Арахамия.

По его словам, фракция просто не будет голосовать за решение об увольнении Ткаченко и тогда он "будет заложником этой ситуации".

По мнению Арахамии, Ткаченко должен был обсудить решение о своей отставке с парламентской фракцией "Слуга народа".

"Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу пойти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия. Мы не обсуждали этот вопрос на фракции, потому что к нам не поступало еще ни одного такого запроса от него", - добавил лидер фракции.

Телеграм-канал "Политика страны" объясняет сложившуюся ситуацию:

"На самом деле, вся история - ещё один показатель ослабления вертикали власти Зе. На Банковой понимают, что голосов за отставку может не хватить. А если и хватит, и Ткаченко уйдёт на вольные хлеба, то на этих хлебах его быстро возьмут в оборот противники Зе. А через него - перетянут на свою сторону и ещё какое-то количество депутатов от СН.

Потому и приходится лепить глупые отмазки почему не нужно голосовать за отставку Ткаченко", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом ос сообщил на своей странице в соцсети. Там же он написал, что причиной его желания покинуть должность стало то, что Кабинет министров забрал Госкино из подчинения.

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