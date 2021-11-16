Ранее 15 ноября стало известно, что на заседании фракции "Слуга Народа" решили инициировать процедуру исключения одесского нардепа Артема Дмитрука из своего состава. Сегодня, 16 ноября, стало известно, что фракция "слуг" официально избавилась от нардепа из Одессы.

Об этом сообщил вице-спикер Александр Корниенко на заседании в Верховной Раде.

Напомним, ранее мы сообщали, что на заседании фракции "Слуга Народа" было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава.

В последние месяцы Дмитрук голосует не с линией партии, а недавно вошёл в объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. В связи с этим его исключение прогнозировалось и ранее. Кроме этого, в ходе заседания приняли решение инициировать исключение из состава комитета по экономическому развитию ранее исключенную из фракции "Слуга народа" Людмилу Буймистер.

Кроме того, экс-спикер Дмитрий Разумков заявил о намерениях создать новое межфракционное объединение (МФО) в Верховной Раде, которое будет называться "Розумна політика", туда войдут Дмитрук, Мокан, Буймистер и еще 22 человека.

Между тем, Артем Дмитрук сегодня раскритиковал свою прошлую политсилу (фракция "Слуга Народа" - Ред.), обвинив ее представителей в коррупции и нравственном разложении. Он констатировал, что партия обманула всех своих избирателей.