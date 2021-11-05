Экс-спикер Дмитрий Разумков намеревается создать новое межфракционное объединение (МФО) в Верховной Раде, которое будет называться "Розумна політика".

По словам источника "Страны" в парламенте, в МФО будет 25 человек, среди которых депутаты из "Слуги народа" ("СН").

"В целом в объединении будет 25 человек. Из фамилий: Мокан, (Василий, гародный депутат из фракции "Слуга народа" - Ред.) Дмитрук (Артем, "СН", которого хотят исключить из фракции - Ред.), Яковлева (Нелли, "СН" - Ред.), Воронько (Олег, "СН" - Ред.), Буймистер (Людмила, которую исключили из фракции "СН" после того, как она отказалась голосовать на законопроект об олигархах - Ред.), Дмитриева (Оксана, "СН", которая вновь отличилась дорогим аксессуаром - Ред.), а также Андрей Николаенко из "Батькивщины", - сообщил источник "Страны".

Напомним, что Разумкова сняли с поста спикера Рады 7 октября после того, как политик демонстративно не поддержал ряд решений Банковой, в частности ввод санкций, в том числе и против "Страны". Ради того, чтобы снять Разумкова "слуги" собирали на огромные сборы в Трускавце.

В конце октября Разумков объявил о намерении создать свою собственную политсилу.

Между тем, по данным опроса, еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер.