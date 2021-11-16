Народный депутат от "Слуги народа" из Одессы Артем Дмитрук, которого собираются исключать из фракции, раскритиковал свою политсилу, обвинив ее представителей в коррупции и нравственном разложении. Он констатировал, что партия обманула всех своих избирателей.

Об этом вечером 15 ноября он написал длинный пост в Фейсбуке.

Дмитрук напомнил, что два года назад большинство граждан отдали голоса за "слуг", как в Одессе, где избирался он сам, так и по всей Украине. Однако сейчас партия уже не та политическая, сила за которую были отданы голоса.

"Вирус политической коррупции и морального разложения инфицировал партию от народных депутатов до депутатов территориальных громад. И ни для кого уже не секрет, что депутаты и мэры местных советов скуплены ещё на стадии распределения партийных квот и работают в интересах узкого круга олигархата. Коррупция процветает. Простые люди не имеют шанса добиться справедливости, их лишили любой возможности отстоять свои права и свободы. Любой вопрос, требующий решения, тонет в бездне равнодушия", - отметил нардеп.

Он рассказал, что почти каждую субботу ведет приём граждан, но ему всё труднее отстаивать их интересы.

"Все успехи в моей правозащитной деятельности происходят исключительно благодаря самоотверженной группе людей, которые ещё верят в возможность изменений. Пока ещё верят. И мы продолжаем в ручном режиме исправлять системные просчёты и провалы", - написал он.

Он упомянул, что избиратели часто спрашивают его, почему он все еще в "Слуге народа", которая стала "чуждым элементом в политической жизни общества" и перестала ценить доверие своих избирателей.

"Люди замечают, что мое мнение все чаще расходится с позицией правящей партии: закрытие телеканалов, тарифный геноцид, выдвижение на стратегически важные должности некомпетентных лиц или вороватых чиновников, организация пышных торжеств и парадов в то время, когда наши военные нуждаются в средствах для обеспечения жизненно важных вопросов. Люди, которые меня избрали, хотят знать, почему обещания весенних посадок сменились тезисами о повышении тарифов и налогов, почему мэр Одессы Труханов сидит в горсовете, а не в тюрьме, почему "слуги народа" Одесского горсовета работают на благо Трухановской банды, предав интересы одесситов", - рассказал Дмитрук.

По его словам, он всегда открыто выступал, видя, что руководство партии не слышит голосов избирателей, а также пытался пробудить у однопартийцев совесть и найти остатки порядочности.

"Но как видим, вместо конструктивного диалога и работы для избирателей, они выбрали более легкий и короткий путь. Отныне и до конца моих полномочий я остаюсь народным депутатом от Одессы, который несёт ответственность исключительно перед избирателями и своей совестью", - резюмировал Дмитрук.

Запись Дмитрука стала реакцией на решение "слуг" начать процедуру его исключения из фракции и из комитета Рады по правоохранительной деятельности.

Как рассказывала "Страна", соперником молодого пауэрлифтера Дмитрука на выборах в Раду был представитель партии "Оппоплатформа", предприниматель Виктор Баранский.