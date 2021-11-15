Сегодня, 15 ноября, на заседании фракции "Слуга народа" принято решение начать процедуру исключения из фракции народного депутата Артема Дмитрука (мажоритарщика из Одессы). Также его исключат из Комитета Рады по правоохранительной деятельности. Впрочем, мандат он сохранит.

Об этом сообщает пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Tелеграм-канале.

В последние месяцы Дмитрук голосует не с линией партии, а недавно вошёл в объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. В связи с этим его исключение прогнозировалось и ранее. Кроме этого, в ходе заседания приняли решение инициировать исключение из состава комитета по экономическому развитию ранее исключенную из фракции "Слуга народа" Людмилу Буймистер.

В то же время не оправдался еще один прогноз - что съезд партии "Слуга народа" отзовёт мандат у Разумкова. На съезде за этот вопрос не голосовали. Таким образом, экс-спикер остаётся депутатом.

"Судя по всему, на Банковой рассудили, что лишение мандата лишь добавит Разумкову рейтинг, при этом не причинив ему серьёзных проблем", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что на партийном съезде партии "Слуги народа" с большой долей вероятности должен был подниматься вопрос по лишению мандата экс-спикера Дмитрия Разумкова. Как сообщал источник "Страны", предварительно этот вопрос накалялся, так как официальный повод съезда партии — назначение нового главы, а неофициальный — решение вопроса по Разумкову.

Также сегодня на съезде партии была назначена новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.