Партию "Слуга народа" возглавила нардеп Елена Шуляк. Ставший первым вице-спикером Александр Корниенко покинул этот пост.

О том, что именно Шуляк Банковая хочет поставить на этот пост, "Страна" уже рассказывала. А сегодня на съезде это решение уже провели официально.

Выдвинуть в первые ряды женщину - это своеобразный "антикриз" команды Зеленского по спасению тонущего рейтинга "Слуги народа".

По задумке Офиса президента, внешне презентабельная бизнес-леди Елена Шуляк будет выгоднее смотреться на телеэфирах, чем Александр Корниенко, в свое время попавшийся на скандале с "корабельной сосной".

То есть это такая попытка перезагрузки имиджа правящей партии. Разбирались, поможет ли в этом Елена Шуляк.

Королева "недвиги". Елена Шуляк до политики

Киевлянка Елена Шуляк с 2000 года - юрист и аудитор в сфере недвижимости. В Раду она вошла как совладелица компании Midland Development Ukraine, которая занимается строительным аудитом, консультирует и управляет объектами.

Эта компания до 2014 года была составной частью холдинга Midland Group, который владела в Украине рядом активов - например, комбинатами "Запорожсталь", "Днепроспецсталь", торговой сетью "Амстор" и другими.

Бенефициарами были два выходца из бывшего СССР: ленинградец Алекс Шнайдер и днепропетровец Эдуард Шифрин. Сама компания имеет британскую прописку. Зарабатывать в Украине эти люди начали еще в 90-х, поставляя российский уголь на украинские заводы и забирая готовую сталь. Позже они начали скупать активы в Украине через офшоры.

Много у этой компании собственности и в России, а с 2016 года Шифрин получил паспорт РФ. Но еще раньше Midland Group вышла из украинского бизнеса, продав его частично Ринату Ахметову.

У Елены Шуляк же осталась небольшая часть этой империи, которая касалась недвижимости - Midland Development. К слову, компания с таким же названием действует и в Москве - еще одна часть холдинга Шифрина-Шнайдера.

После Майдана Елена Шуляк развивала строительную составляющую - она основала компанию "Криэйтор", которая занимается арендными площадями. Бизнес в сфере недвижимости, а также правовых услуг имеет и ее муж Александр Шуляк.

Но интереснее, что с 2016 года Елена стала сотрудничать с грантовой организацией "Офис эффективного регулирования" (BRDO), где возглавила направление градостроительства. "Офис" финансировался правительствами западных стран.

Возглавлял его тогда мало кому известный активист Алексей Гончарук, позже по протекции главы ОП Андрея Богдана занявший при Зеленском пост премьер-министра. С Гончаруком Шуляк входила и в движение "Люди важливі". И практически одновременно с ним же попала во власть, заняв 13-е место в списке "Слуг народа".

По квоте Гончарука. Елена Шуляк в Раде

В парламент Елена прошла по квоте Гончарука, который при содействии Богдана завел в Раду многих сотрудников офиса BRDO.

Например, Виталия Безгина, главу партии "Демальянс", от которой Елена Шуляк в 2014 году неудачно баллотировалась в Киевсовет.

Должность в парламенте у Шуляк оказалась нерядовая: замглавы комитета по местному самоуправлению и градостроительству. И до отставки Гончарука она была представителем правительства в Раде и активно защищала Гончарука во время скандала с утечкой аудиозаписей, где премьер называл себя "профаном в экономике".

Но, как видим, после провала "Кабмина соросят" на дно с ним Шуляк не пошла. Она осталась заместителем главы фракции, да и комитетскую должность сохранила.

Среди основных продвигаемых ей реформ - ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая произошла в этом сентябре. Также она опекается цифровизацией строительных услуг через "Дию".

Но кроме вопросов, связанных со строительным бизнесом, Шуляк часто комментировала и другие материи. Которые позволяют составить представление о ее взглядах.

В прошлом декабре она призывала, к примеру, штрафовать политиков за использование русского языка.

"Возможно, я была бы такой, радикальной - я бы также предлагала введение для политиков также штрафов. Возможно, не для бизнеса, а именно для политиков, которые обязаны говорить при исполнении своих обязанностей на украинском языке", - заявляла она.

Годом ранее она с другими "соросятами" выступала против создания Консультативного совета по Донбассу, который должен был сдвинуть с мертвой точки минский процесс. В итоге инициатива была заблокирована.

Сейчас эта депутат - активная лоббистка инициатив Офиса президента, в частности "Большого строительства". И даже возглавляет одноименное межфракционное объединение - "За большое строительство". Выступая по этому поводу на публичных площадках с еще одним неофициальным спикером Банковой - Сергеем Лещенко.

В рамках той же "стройки" Шуляк в Раде опекает проект строительства Большой окружной, где многомиллиардный подряд планируют отдать американцам.

В августе Зеленский наградил Шуляк орденом Княгини Ольги третьей степени. Она продолжала продвигать мессиджи Банковой: например, когда в конце октября начался отопительный кризис, Шуляк рассказывала, что украинцы этой зимой не замерзнут.

То есть у нардепа оказались немалые заслуги перед Офисом президента. Что и предопределило ее повышение до статуса главы партии.

Пять квартир и сумка за 7000 евро

У нардепа Елены Шуляк на двоих с мужем - пять квартир в Киеве. Еще в один объект недвижимости стоимостью почти два миллиона гривен супруги инвестируют.

В декларации две машины: записанный на Елену Land Rover 2012 года выпуска, а муж пользуется BMW X6, оформленным на другого человека.

На депутатше, помимо украинских компаний, числится и офшор Infrair Assets LTD на Британских Виргинских островах.

Елена - человек не бедный: только наличными она держит более 400 тысяч долларов и полмиллиона гривен. При этом за прошлый год ей возместили чуть менее полумиллиона из казны на депутатскую деятельность. Это больше, чем заработал за год ее муж в одной из своих компаний.

Шуляк любит дорогие брендовые вещи. В сентябре 2020 года Елена позировала для интервью аксессуарами и обувью общей стоимостью около 200 тысяч гривен.

По данным журналистки Анны Стешенко, на фото у депутата в руках клатч марки Bottega Veneta стоимостью 1 873 евро (около 62 тысяч гривен, в бежевом цвете ее можно приобрести за 82 тысячи).

Туфли нардепа - от Salvatore Ferragamo, стоимость которых больше 20 тысяч гривен. В ушах - серьги Van Cleef из коллекции Alhambra за 117 558 грн.

В 2019 году она "засветила" в парламенте сумку Chanel Jumbo, стоимость которой превышает 7 тысяч евро.

Судя по всему, тягой к роскошным вещам Елена компенсирует суровое детство.

"Я росла в небогатой семье и когда училась в школе, у меня было два платья: школьное и нешкольное. Думаю, так жили многие в то время. Когда я поступила в вуз, мы с мамой поехали на рынок за обновкой. Денег было очень мало, и мама сказала, что мы можем позволить себе купить только одну вещь. А мне понравились две: юбка и леггинсы (такие в 90-е носили все). Я выбрала леггинсы. Мама расстроилась и попыталась повлиять на мой выбор, потому что в институт у них не пойдешь. Но я решила, что для учебы пока подойдет и старое платье, но одежда на дискотеки и встречи с друзьями будет модной", - рассказывала нардеп у себя в Facebook.

Теперь, как видим, этих проблем у Елены Шуляк нет.