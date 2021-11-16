Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" во главе с экс-председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Об этом с трибуны объявил Корниенко в ходе заседания Рады во вторник, 16 ноября.

Напомним, в список в это объединение вошли 25 депутатов. Из них 21 "Слуга народа". С учетом того, что во фракции сейчас 243 депутата, то за вычетом этих 21-го монобольшинства у "слуг" уже не получается.

Ранее мы писали, что создание такого объединения может иметь серьезные последствия для ситуации в Раде и, по сути, развалить монобольшинство "слуг народа". Де-факто или даже де-юре. Подробнее о раскладах вокруг Разумкова, а также о том, как на Банковой хотят лишить его мандата депутата можно почитать в отдельном материале "Страны".

Кроме того, мы сообщали, что в "Слуге народа" предлагали сдать мандат нардепам, вошедшим в объединение Разумкова.

Отметим, Разумкова сняли с поста спикера Рады 7 октября после того, как политик демонстративно не поддержал ряд решений Банковой, в частности ввод санкций, в том числе и против "Страны". Ради того, чтобы снять Разумкова "слуги" собирали на огромные сборы в Трускавце.