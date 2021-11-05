Народный депутат Андрей Мотовиловец, 4 ноября ставший первым заместителем председателя фракции "Слуги народа", прокомментировал намерение Дмитрия Разумкова создать свою группу в Верховной Раде. Он заявил, что перешедшие к экс-спикеру нардепы должны сдать мандат.

Об этом Мотовиловец сказал в интервью LIGA.net.

У парламентария спросили, как будет действовать фракция в случае, если Разумков соберет отдельную группу.

"Если ты депутат от "Слуги народа" и был спикером от "Слуги народа", мы хотим, чтобы ты выполнял программу партии и президента. Выполнял задачи, поставленные нам избирателями. Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою группу", - сказал нардеп.

Журналист поинтересовался, есть ли среди "слуг" те, кто намерен выйти из фракции, чтобы присоединиться к потенциальной группе Разумкова.

"Я таких не видел, но могу сказать свое мнение. Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", пусть оставляют мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", - высказался Мотовиловец.

Что касается перспективы лишения мандата самого Разумкова, то депутат заявил, что "хотел бы видеть Дмитрия Разумкова самым эффективным депутатом фракции "Слуга народа".

Как писала "Страна", Разумков намерен создать новое межфракционное объединение в Раде, которое будет называться "Розумна політика". В него будут входить 25 человек, среди которых депутаты из "Слуги народа".

Напомним, Разумкова отправили в отставку с поста спикера 7 октября.