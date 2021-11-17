Вовина тысяча: подкуп или технология?

Безусловный лидер по обсуждениям вчерашнего дня – "Вовина тысяча". Накануне Банковая объявила о выплате всем вакцинированным по тысяче гривен – правда, толком не объяснив, кто именно получит обещанное. В результате даже представители "Слуги народа" поначалу объясняли все по-разному – по одной версии, осчастливить обещали только тех, кто уколется после 19 декабря, по другой – всех привитых. По итогу правдивой оказалась все-таки вторая версия.

Правда, и в ней оказалось немало белых пятен. Главное из них – отсутствие средств на выплаты. Президент пообещал, что до нового года на эти цели выделят 3 млрд гривен, после нового года – еще три миллиарда. То есть даже при нынешнем количестве полностью вакцинированных (8 миллионов) четверть оказывается в пролете. А тех, кому еще предстоит уколоться, вообще в расчет не берут.

Шквал критики вызвал способ распределения средств – через "Дию", да еще и исключительно на определенный перечень услуг, большинство из которых нельзя получить ни в селах, ни в небольших городах.

Наиболее аргументированная критика прозвучала из уст бывшего министра здравоохранения Максима Степанова, который объяснил, что подобные стимулы для вакцинации меньше всего работают в самой уязвимой группе населения – среди пенсионеров. И на самом деле было правильнее на данном этапе дать по тысяче всем вакцинированным пенсионерам и дать им возможность тратить их на то, что им в реальности нужно, не ограничивая перечень.

А в реальности же эта тема вызовет у людей скорее раздражение, чем благодарность.

Энергетическая независимость: опять за счет населения

Помимо "Вовиной тысячи", Владимир Зеленский также продвигал тему энергетической независимости. И сделал это в уже призабытом юмористическом ключе, своим видеороликом повеселив многих.

В частности, он повеселил компанию ДТЭК. Рассказав о том, что энергетическую независимость стране обеспечат семь кораблей с углем, закупленных за границей. Как выяснилось, уголь закупила и везет компания Рината Ахметова – того самого, чьи телеканалы президент призвал в том же видео не смотреть. Да и угля там хватит всего на дней 10, так что с успокоением страны насчет стабильного прохождения зимы Зеленский явно поторопился.

А еще президент повеселил "ДНР/ЛНР", объявив, что ни за что не будет покупать уголь у тех, кто "не признает нашу независимость". Повеселил, потому что всем хорошо известно: "ЛДНР" никогда не ставили под сомнение независимость Украины – они хотят независимости от нее.

Но за всеми этими президентскими шутками осталась незаметной очень серьезная мысль: Зеленский взял на щит слоган, ранее выдвинутый Петром Порошенко: независимость – это дорого. Она будет обеспечиваться за счет дорогого угля из дальнего зарубежья в ущерб возможности закупать недорогой уголь на Донбассе.

Проще говоря, энергетическая независимость будет оплачиваться из карманов обычных граждан – через высокие тарифы и постоянно растущие цены на продукты, для производителей которых тарифы еще выше. И это, увы, совсем не шутка.

Метро за 20 гривен: как Кличко готовится к выборам

Не шуточным, увы, является и объявление, сделанное вчера столичной мэрией: с 1 января проезд в метро и наземном транспорте будет стоить не 8, а 20 гривен. Правда, предусмотрены льготные тарифы (12 грн за поездку при наличии карты киевлянина, 15 грн – по обычному проездному), но даже они в 2-2,5 раза выше, чем нынешние расценки. К тому же вслед за муниципальным транспортом до 20 гривен (или даже выше) подорожают маршрутки, и у них-то никаких скидок не будет.

Все это означает, что даже при поездках на работу на одном виде транспорта киевлянин будет тратить 800-1000 грн в месяц, а если приходится ехать с пересадкой – то в два раза больше. Подобного тарифного шока жители столицы не знали уже давно.

Почему Виталий Кличко идет на это? Причина очевидна: в 2022-м не будет выборов. Весь расчет делается на то, чтобы к началу глобальной предвыборной кампании киевляне уже переварили эти тарифы и привыкли к ним, и чтобы до выборов их больше не пришлось поднимать. Это весьма циничный расчет, но он действительно работает.

Избежать такого сценария можно лишь одним способом: потребовать перевыборов мэра и Киеврады уже в 2022-м. Если бы этого удалось добиться, то мы вскоре узнали бы от того же Кличко, что такие тарифы для киевлян неподъемны и что мэрия не может пойти на подобное ограбление своих избирателей. Увы, подобный сценарий почти нереален, хотя, откровенно говоря, грабительское повышение цен на транспорт – вполне подходящий повод для досрочной отставки мэра.

Остальная страна в этой ситуации пока находится в роли наблюдателей. Но только пока. Потому что можно не сомневаться: если киевский эксперимент сработает, точно так же поступят и другие местные власти. Они тоже поймут, что лучше собрать "гроздья гнева" сейчас, чем перед выборами.

Водометом по беженцам: новое лицо Евросоюза

И еще об одной истории, которая стала образцом всестороннего цинизма, – о беженцах на белорусско-польской границе. Вчера по этой теме было сразу несколько новостей, достойных внимания. В том числе и в связи с их цинизмом.

Первая из них – телефонный разговор пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Больше года Берлин не признавал Бацьку главой государства, но когда припекло, оказалось, что звонить все-таки нужно Лукашенко, а не Тихановской. Формально Меркель, скорее всего, и сейчас не признает результаты последних выборов в Белоруссии, но звонила она Лукашенко именно как президенту, и этот факт уже не отменишь.

Кстати, именно после этого звонка появились сообщения о том, что 200 иракских беженцев согласились вылететь на родину. Это, конечно, лишь маленький шаг в решении проблемы, но он все же есть.

А тем временем поляки решают проблему остальных беженцев по-своему: вчера их отгоняли от границы водометом. Белорусские пограничники утверждают, что используется не просто вода, а некий химический раствор, разъедающий кожу, но доказательств пока нет. А вот сам факт применения водомета уже доказан и оспариванию не подлежит.

И тут вспоминается 2014 год, когда вся цивилизованная Европа осудила применение водомета силовиками Виктора Януковича против радикалов, бросавших в них коктейли Молотова. А в 2021-м та же цивилизованная Европа применения польских водометов против безоружных беженцев не замечает. Объективно это выглядит цинично, но на самом деле такая двойная мораль для Запада и есть норма жизни.

Украина в плей-офф ЧМ-2022: победа без оптимизма

Сборная Украины по футболу все-таки вышла в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира - 2022. Не проиграв ни одного матча – что в других обстоятельствах можно было бы считать достижением. Но не в ситуации, когда из восьми поединков выиграны всего два.

К счастью, обе победы были добыты в играх с непосредственными конкурентами в борьбе за второе место. В том числе и вчерашняя – над сборной Боснии и Герцеговины.

В итоговом успехе не обошлось без везения. Главным образом оно состояло в том, что боснийцы накануне решающего матча со сборной Украины неожиданно проиграли дома финнам – и матч с нами перестал быть для них решающим.

Правда, вчера полтора тайма сборная Боснии и Герцеговины показывала боевой футбол, но это был все же не тот настрой, какой мог быть в ситуации, когда победа одного из соперников означала его выход в плей-офф.

Что касается украинской команды, эти полтора тайма она разочаровывала. И дело не только в том, что не удавалось забить. Не было каких-либо осмысленных комбинаций, демонстрировавших тренерскую работу Петракова. Да и после гола Зинченко (и даже после второго гола, забитого Довбиком), четкой командной игры не было видно. Так что победа все же стала в большей степени результатом счастливого стечения обстоятельств (и классной игры вратаря Бущана), а не заслугой команды и ее тренера.

Безусловно, если бы второе место принесло путевку в Катар, игра забылась бы быстро – ведь победителей не судят. Но впереди плей-офф, в котором предстоит пройти двух соперников. Глядя на список тех, кто нам может выпасть, о вчерашней игре забывать не приходится – для выхода на ЧМ-2022 такого уровня явно недостаточно.