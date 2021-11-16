Водители киевских маршруток говорят, что для них решение властей Киева о повышении цены в коммунальном общественном транспорте стало шоком. И сейчас они также готовятся повышать стоимость проезда до 20 гривен.

"Новость о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 20 гривен для нас самих стала полной неожиданностью. Мы понимали, что повышение будет, но не думали, что такое резкое - в 2,5 раза. Это при том, что общественный коммунальный транспорт дотируется из бюджета, за кредитные средства закупается подвижной состав, идут компенсации за льготников", - сказал "Стране" глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Он считает, что тариф в 20 гривен явно завышен.

"Я понимаю, что все подорожало. Но тариф в 20 гривен - это явный перебор. Правда, может мэрия знает, что нас ждет в декабре, и повышает ценник с запасом. Но по состоянию на сегодня реально было бы поставить тариф не выше 15 гривен", - говорит Житинский.

По его словам, частные маршрутки, не имея никакой поддержки от властей, еще некоторое время могли бы продолжать возить людей по 10 гривен, несмотря на то, что водителям нужно повышать зарплаты, чтобы не разбежались. Также, говорит Житинский, растут затраты на аренду, коммуналку и топливо.

"Но, если городской транспорт подорожает до 20 гривен, то и все маршрутки тоже подтянутся, и тоже выставят тариф в 20 гривен. Это едва ли не впервые частные перевозчики "догоняют" по ценнику коммунальный транспорт, обычно было наоборот.

При этом в маршрутках (если убрать коррупционную составляющую и различные поборы) экономически обоснованная цена проезда вполне вписывается в пределы 15 гривен", - говорит глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

При этом он высказал мнение, что до подорожание до 20 гривен дело может и не дойти.

"Думаю, что ценник на проезд еще могут и не повысить до 20 гривен. Пойдет волна возмущения горожан, и власти "титаническими усилиями" удержат тариф в пределах 15-16 гривен, еще на этом и попиарятся. Но хотелось бы услышать реальный отчет о работе коммунальных транспортных предприятий и увидеть структуру тарифа. Думаю, много интересных открытый было бы. Почему топ-менеджеры коммунальных предприятий входят едва ли не в бизнес-элиту, а сами предприятия - планово убыточные.

Еще один вопрос - кто будет ездить по 20 гривен. Уже сейчас транспорт ходит полупустой из-за карантинных ограничений (в Киеве в транспорт пускают только по ковид-сертификатам или пцр - Ред.), а с повышением цены на проезд будет только хуже. Не стоит в ковидные времена, когда и так действуют ограничения и резко сократился пассажиропоток, еще и так сильно тарифы задирать", - считает Житинский.

Напомним, с 1 января 2022 года в Киеве одна поезда в метро, трамвае, троллейбусе и автобусе будет стоить 20 гривен, с карточкой киевлянина проезд обойдется в 12 гривен. Сейчас разовый проезд в транспорте стоит 8 грн. То есть тарифы за разовую поездку повысятся в 2,5 раза.

Также мы сообщали, что в октябре власти Киеве пообещали, что новая стоимость проезда будет менее 20 гривен.