В Киеве существенно повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поезда в метро, трамвае, троллейбусе и автобусе будет стоить 20 гривен, с карточкой киевлянина проезд обойдется в 12 гривен. Сейчас разовый проезд в транспорте стоит 8 грн. То есть тарифы за разовую поездку повысятся в 2,5 раза.

Новые тарифы вводятся с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в сообщении КГГА во вторник, 16 ноября.

В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок. Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

"После повышения тарифа на пользование общественным транспортом стоимость проезда для владельцев карты киевлянина (не имеющих права на бесплатный проезд) составит 12 гривен независимо от количества поездок. Пассажиры, пользующиеся месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 до 14,50 грн в зависимости от вида проездного. А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 грн", – объяснил Николай Поворозник, первый зам мэра Владимира Кличко.

То есть даже при покупке большого количества поездок, их цена составит минимум 15 грн за каждую.

"Да. Рост в 2,5 раза - это сильный удар. И по карману киевлян, и по рейтингу Кличко, и по рейтингу всей власти. Включая Зеленского. Причём ещё непонятно по ком это больше в столице ударит - по мэру или по президенту", - комментирует новые тарифы телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, власти Киева еще в октябре анонсировали подорожание стоимости проезда в столичном общественном транспорте, но при этом уточнили, что плата за проезд будет менее 20 гривен.

Также мы сообщали, что в сентябре подорожал проезд в маршрутках Одессы.