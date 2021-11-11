С пятницы, 12 ноября, на автомобильных дорогах Украины патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью специальных авто, в которых будут мобильные диагностические станции. При этом нововведения не касаются легковушек.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, спецмашины появятся на дорогах для того, чтобы контролировать техническое состояние транспортных средств.

Белошицкий добавил, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам. Также он опубликовал фото новых мобильных диагностических станций.

С помощью нового оборудования полицейские смогут:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Белошицкий добавил, что такие станции уже есть в каждом подразделении патрульной полиции в областях Украины.

При этом он уточнил, что проверка не касается частного легкового транспорта. Проверять будут:

Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

Автобусы;

Автомобили такси;

Автомобили, перевозящие опасный груз;

Отдельные специализированные транспортные средства.

Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Напомним, Белошицкий ранее сообщил, что с 1 ноября на дорогах Украины вступили в силу новые изменения ПДД. Мы публиковали полный список новых правил и дорожных знаков.

Также сообщалось, что на форме полицейских появятся значки о вакцинации от коронавируса.