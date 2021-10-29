С понедельника, 1 ноября, на автомобильных дорогах Украины вступают в силу новые изменения ПДД.

Об этом напомнил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В правила дорожного движения вводят понятия велосипедная дорожка, велосипедная полоса, велосипедный проезд.

Кроме того, в Украине появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

Также появится новая дорожная разметка. Она вводится для:

обозначения средства для успокоения движения;

выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке;

перед выходами из территории школ;

для обозначения места концентрации ДТП;

для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная. В ПДД с 1 ноября изменятся требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой только разметка 1.2.

При этом, как добавил Белошицкий, КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 22 октября на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработали 17 камер фиксации правонарушений.

Также сообщали, как в сентябре в Украине поменяли ПДД.