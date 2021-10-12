На дорогах Украины со среды, 13 октября, начнут работать еще 23 комплекса автофиксации нарушений ПДД - в четырех городах и семи областях. К 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

В частности, приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, появятся на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей.

Приводим полный перечень расположения приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский. г. Черкассы (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола

просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола г. Луцк (4 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Вячеслава Черновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха

ул. Ковеля, 144 направление прибора ул. Старицкого

ул. Ковеля, 147 направление прибора ул. Лескова

ул. Конякина, 18-А направление прибора ул. Киверцевская

ул. Вячеслава Черновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха ул. Ковеля, 144 направление прибора ул. Старицкого ул. Ковеля, 147 направление прибора ул. Лескова ул. Конякина, 18-А направление прибора ул. Киверцевская г. Львов (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Стрыйская, 292 направление прибора. ул. Иоанна Павла II

ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины

ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского

ул. Стрыйская, 292 направление прибора. ул. Иоанна Павла II ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского Винницкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 376 км + 261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

на 376 км + 261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий. Волынская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 19 км + 098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский

на 19 км + 098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский Донецкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

на 651 км + 922 автодороги М-03 направление г. Славянск

на 621 км + 111 автодороги М-14 направление с. Камышеватое

на 681 км + 488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь

на 6 км + 817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск

на 183 км + 107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь

на 651 км + 922 автодороги М-03 направление г. Славянск на 621 км + 111 автодороги М-14 направление с. Камышеватое на 681 км + 488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь на 6 км + 817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск на 183 км + 107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь Запорожская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении Запорожья

на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении Харькова

на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении Запорожья

на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении Запорожья на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении Харькова на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении Запорожья Николаевская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении Николаева

на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении Николаева Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия

на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении Львова

на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении Львова Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении. Мэна

Всего с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации. Их полный перечень по ссылке.

Как писала "Страна", с 3 сентября в семи регионах Украины заработали новые камеры фото- и видеофиксации ДТП.

"Страна" также публиковала список камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленных ранее в семи регионах Украины.