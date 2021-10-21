В четырех областях Украины заработают новые камеры фиксаций нарушений на дорогах. Перечень адресов
С 22 октября 2021 года на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 камер фиксации правонарушений.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в четверг, 21 октября.
Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.
Во Львове камеры будут расположены:
- ул. Стрыйская;
- ул. Сихивская.
В Виннице камеры появятся:
- ул. Келецкая;
- две камеры на ул. Киевская;
- просп. Юности.
В Харькове камера расположится:
- ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Колпака.
В Харьковской области камеры будут находиться:
- четыре на автодороге М-03;
- пять на автодороге М-18.
С 22 октября в Украине будут работать в общей сложности 218 таких камер.
В Украине заработают еще 17 камер фиксации нарушений. Источник: Facebook/Алексей Белошицкий
Ранее "Страна" сообщала, что приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, появятся на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей.
Также мы писали, что приборы контроля "Каскад" появились на автодорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.