17 камер заработают на дорогах Украины в четырех областях. Фото: Facebook/Нацполиция

С 22 октября 2021 года на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 камер фиксации правонарушений.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в четверг, 21 октября.

Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Во Львове камеры будут расположены:

  • ул. Стрыйская;
  • ул. Сихивская.

В Виннице камеры появятся:

  • ул. Келецкая;
  • две камеры на ул. Киевская;
  • просп. Юности.

В Харькове камера расположится:

  • ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Колпака.

В Харьковской области камеры будут находиться:

  • четыре на автодороге М-03;
  • пять на автодороге М-18.

С 22 октября в Украине будут работать в общей сложности 218 таких камер.

Белошицкий сообщил об установке новых камер на дорогах

17 камер фиксации нарушений заработают в четырех областях Украины

В Украине заработают еще 17 камер фиксации нарушений. Источник: Facebook/Алексей Белошицкий

Ранее "Страна" сообщала, что приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, появятся на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей.

Также мы писали, что приборы контроля "Каскад" появились на автодорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.

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