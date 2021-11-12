В Сумах пьяный водитель маршрутки решил спрятаться от сотрудником полиции между сиденьями, притворившись пассажиром. Правоохранителям он заявил, что просто спит.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Facebook.

В полицию поступил вызов от жителя города, который сообщил что пьяный водитель маршрутки собирается выезжать. Когда правоохранители подали сигнал маршрутному автобусу, чтобы тот остановился, водитель продолжил ехать.

Через пару метров маршрутка все же остановилась, но когда патрульные зашли в салон, то водителя там не было - 61-летний мужчина спрятался между сидениями, притворившись спящим пассажиром.

"Что мигает? Та у нас и солнце мигает, и все мигает. И что теперь?" - заявил он в ответ на вопрос полицейского, почему были проигнорированы сигналы остановиться.

Водитель не отрицал употребление алкоголя, однако и от прохождения осмотра состояния опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения категорически отказался.

На водителя патрульные составили два протокола по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения учитывая состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) и ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КУоАП и отстранили от управления.

Напомним, во Львове пьяный водитель собрал митинг и заставил полицейских пройти медэкспертизу.

Также сообщалось, что под Запорожьем пьяный водитель 5 километров вез полицейского на капоте авто, пока не врезался в дерево.