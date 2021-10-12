После того, как полицейские сектора реагирования Самборского отдела полиции во Львовской области заподозрили 40-летнего водителя в нетрезвом вождении, тот созвал своих знакомых и друзей, которые обвинили в пьянстве самих полицейских.

Об этом сообщает "Запад.Нет" во вторник, 12 октября со ссылкой на опубликованную видеозапись инцидента в соцсетях.

Пришедшие товарищи пьяного водителя заблокировали автомобиль полиции, снимая свои действия на видео и вызвали других полицейских. В результате патрульным пришлось пройти медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что они были трезвы. Зато 40-летний водитель, который и стал причиной этого инцидента, от медосмотра отказался и теперь будет отвечать в суде по ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом состоянии).

Инцидент произошел еще две недели назад, но стало известно о нем только после того, как кто-то из участников опубликовал 11 октября в соцсетях видеозапись. На видео видно, что группа людей окружила служебный автомобиль и обвиняет полицейских, что те находятся в нетрезвом состоянии и едва не сбили прохожих. При этом полицейские молча сидят в автомобиле и выслушивают обвинения и брань в свой адрес.

В полиции подтвердили, что этот случай произошел в воскресенье, 26 сентября, в городе Рудки во Львовской области. Патрульные Самборского районного отдела полиции остановили за нарушение ПДД автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был 40-летний житель Рудок.

Руководитель Самборского районного отдела полиции Сергей Захарчик сообщил, что, поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся в нетрезвом состоянии, чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосмотр. Экспертиза подтвердила отсутствие признаков алкогольного опьянения.

Сергей Захарчик оставил без ответа вопрос, почему во время инцидента полицейские вели себя так пассивно и не реагировали на обвинения и брань в свой адрес.

40-летнему водителю, который и стал причиной конфликта, придется предстать перед судом. Несмотря на его отказ от медосмотра, полицейские составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии) КоАП. Материалы дела уже направили в суд.

Пьяный водитель с друзьями оскорблял полицейских во Львовской области. Источник: Запад.Нет

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове пьяный водитель на BMW протаранил подъезд многоэтажки, оставил там авто и скрылся.

Также мы писали, что в Киеве, у станции метро "Славутич", пьяный водитель перелетел через бордюр прямо в Днепр.