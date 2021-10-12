В Харькове водитель автомобиля BMW, будучи в нетрезвом состоянии, врезался прямо в подъезд многоэтажного дома, в котором сам же и проживает.

Об этом пишет местный Телеграмм-канал "Типичный Харьков". Также паблик публикует фото с места происшествия.

Авария произошла накануне вечером 11 октября, на улице Танкопия, в большом жилмассиве "Новые Дома".

По данным паблика, пьяный водитель на машине пролетел через кусты и въехал в дом, после чего оперативно собрал вещи и убежал с места аварии.

Ранее мы сообщали, что в Киеве у станции метро "Славутич" пьяный водитель перелетел через бордюр прямо в Днепр. Это произошло недалеко от станции метро "Славутич". Там, по словам очевидца, расположен тупик. Однако это не остановило водителя.

Также рассказывали, как во Львове пьяный водитель врезался в патрульное авто, который при этом пытался уйти от полицейской погони. В аварии пострадали два правоохранителя и пассажирка автомобиля Volkswagen.

Кроме того, сообщалось, как в столице пьяный скутерист предлагал полиции отпустить его за две тысячи гривен.