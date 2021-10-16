Шевченковский районный суд Киева арестовал без возможности внесения залога водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух людей на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Инцидент произошел в пятницу, 15 октября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 16 октября.

В пресс-службе рассказали, что водителя грузовика "МАN", 1974 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

По данным правоохранителей, прибор Драгер показал 2,68 промилле содержания алкоголя у водителя грузовика.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 годов рождения, госпитализированы в больницу. В субботу, 16 октября, один из мужчин скончался в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 - 1 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше грузовик сбил насмерть дорожного рабочего из Украины. Украинец погиб на месте.

Также мы информировали, что на Закарпатье легковушка влетела в эвакуатор и загорелась. Погибли четыре человека, еще один в больнице.