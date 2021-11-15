Президент Владимир Зеленский в новом видеообращении к народу от 15 ноября заверил, что Украина не покупает уголь на неподконтрольных Киеву территориях. И сказал о необходимости осудить тех, кто это делал раньше.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые каналы под разным соусом это осуждают, хотя, на мой взгляд, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев решит проблему дефицита угля, который образовался в текущем отопительном сезоне, за счет импортных поставок и собственной добычи.

Ранее "Страна" рассказывала, что в том же обращении Зеленский пообещал, что веерных отключений света в Украине не будет.

Также мы на днях писали о заявлении "ЛНР" о том, что Киев попросил у "республики" угля и электричества. Официальный Киев тут же поспешил по форме опровергнуть слова представителей "республики", однако по сути их подтвердил.