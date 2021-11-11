Служба безопасности (СБУ) Украины приступила к проверке возможной причастности экс-Президента, а в настоящее время - депутата Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на комментарий главы СБУ Иван Баканов.

"Соответствующая версия проверяется", - заявил он.

По словам Баканова, в настоящее время по этому делу зарегистрировано уголовное производство.

Других деталей глава СБУ не сообщил. Он также не поделился информацией о результатах этой проверки и есть ли они вообще.

Напомним, глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук 8 октября получил новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации". А именно - за покупку угля в "ДНР" и "ЛНР".

Сам Медведчук называет это дело полностью сфальсифицированным властями.

Немного позже мы сообщали о том, что 15 октября текущего года на очередном заседании Совета национальной безопасности Украины был представлен доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с государственной изменой, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил о деле главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Он также заявил, что в уголовном деле присутствуют Петр Порошенко и Валерия Гонтарева.

Подробно про дело об "угольной госизмене" мы писали здесь.