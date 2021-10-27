Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Его подозревают в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц в связи с Харьковскими соглашениями. Сам Азаров называет обвинения сфабрикованными.

О назначении даты сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября, согласно которому Азарову заочно назначили содержание под стражей, состоится 3 ноября в 15:35.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины автоматизированная система документооборота суда определила состав суда: судья-докладчик В.В. Мельник, судьи Т.В. Фрич и Ю.М. Слива.



Как писала "Страна", экс-премьеру сообщили о подозрении в госизмене по делу о Харьковских соглашениях в конце марта текущего года.

А 20 октября Печерский суд заочно взял Азарову под стражу. Киевские власти хотят требовать его экстрадиции.