Защита Виктора Януковича отреагировала на новость об окончании досудебного расследования дела о расстреле Майдана в феврале 2014 года и передаче его в суд. Адвокат Виталий Сердюк задал вопрос, почему за семь лет публичных обвинений экс-президента приказ о расстрелах протестующих так и не был показан обществу.

Об этом он написал 17 ноября в Фейсбуке.

"В аккурат к 8-й годовщине начала Майдана Офис генерального прокурора сообщает о завершении расследования дела о расстрелах и передаче его в суд... На брифинг генерального прокурора, как и на официальное уведомление об окончании следствия, защита приглашена не была, поэтому наш основной вопрос: "Почему за 7 лет публичных обвинений клиента приказ о расстрелах протестующих так и не был показан обществу?" - поставим уже в суде!" - пообещал адвокат.

Он добавил, что передачи дела в суд защита Януковича требовала начиная с 2015 года. Ведь открытое рассмотрение дела Майдана позволит обществу "самостоятельно дать оценку лживым, политическим обвинениям в адрес президента Виктора Януковича, а также сделать свои выводы о причастности к расстрелам и насильственному захвату власти Турчинова, Луценко, Порошенко, Яценюка, Парубия, Пашинского, Парасюка, Бубенчика, Липового и других", как написал юрист.

"Усиленно скрываемые Генеральной прокуратурой материалы дела Майдана станут достоянием общественности и правда о реальных убийцах протестующих и сотрудников милиции на Майдане обязательно всплывет", - считает Сердюк.

Между тем чуть менее двух недель назад следователи Государственного бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении Януковичу. На сей раз ему инкриминируют создание и управление организованной преступной группы (ОПГ).

Ранее "Страна" выясняла, кто на самом деле начал бойню на Майдане в февральские дни 2014 года.