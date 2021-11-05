Следователи Государственного бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. На этот раз ему инкриминируют создание и управление организованной преступной группы (ОПГ).

Об этом сообщает ГБР на своем сайте, в пятницу, 5 ноября.

"По согласованию прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о новом подозрении бывшему президенту Украины в совершении с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов служебных полномочий, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта", - сообщили в ГБР.

В Госбюро расследований заявили, что экс-президент "для прекращения массовых акций протеста, которые ставили под угрозу его нахождение у власти, используя имеющиеся полномочия и действуя в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ, министром внутренних дел и министром обороны Украины, организовал применение работниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов".

"Кроме этого, экс-президенту сообщено о новом подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов, которые осуществляли 18 февраля 2014 уличное шествие с Майдана Незавизимости к зданию Верховной Рады в поддержку голосования народными депутатами Украины за возвращение к Конституции 2004 года, предусматривавшее ограничение. В результате теракта была причинена смерть 4 лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины)". - заявили в ГБР.

По данным бюро, уведомление о подозрении направлено по последним известным местам жительства экс-президента, копии вручены его защитникам.

Напомним, Януковичи старший и младший проходят в качестве подозреваемых по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Также Янукович фигурирует в деле о расстрелах на Майдане. Ранее мы также писали, в каких делах еще фигурирует Янукович.