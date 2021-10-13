Высший антикоррупционный суд избрал Александру Януковичу, сыну беглого экс-президента Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом судьи удовлетворили ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщается на сайте суда.

"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia (заочно - Ред.))", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что в случае задержания Александра Януковича и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменение на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), ч. 2 ст. 205 )фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27 (виды соучастия), ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества), ч. 3 ст. 209 (легализация и отмывание доходов)УК Украины. Согласно этим статьям, максимальная санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Речь идет про дело о Межигорье.

Отметим, что всего меньше недели назад тот же суд заочно арестовал и экс-президента Януковича.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что Печерский райсуд Киева передал арестованное имущество резиденции "Межигорье" в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Дело о "Межигорье" начали расследовать с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывали более 1500 томов.

Кроме экс-президента в деле фигурирует и его сын Александр. Позже дело передали в НАБУ и САП. Антикоррупционные органы требовали для них содержания под стражей.

Еще в январе 2021 года Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказал в заочном аресте Виктора Януковича по данному делу.

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