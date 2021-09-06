В понедельник, 6 сентября, Верховный суд Украины рассмотрит кассационные жалобы адвокатов бывшего президента Виктора Януковича на решение двух инстанций судов по делу о его государственной измене.

Об этом сообщает УНН.

Как уточнили в суде заседание на приговор Виктору Януковичу начнется сегодня в 11:00.

Ранее в Офис генерального прокурора Украины поступило обращение адвоката экс-президента о том, чтобы были приняты меры для разрешения защитнику выехать в Россию и организовать дистанционное участие Януковича в рассмотрении кассаций. Из Офиса Венедиктовой письмо перенаправили в Верховный суд (поскольку вопрос не относился к компетенции прокуратуры - Ред.), который принял решение присоединить письмо к материалам уголовного производства.

Напомним, в апреле беглый экс-президент, который является фигурантом множества уголовных дел, обратился в Верховный суд с требованием позволить ему участвовать в заседании суда по рассмотрению кассационной жалобы в деле об аннексии Крыма.

Однако Верховный суд отказал Януковичу в возможности участвовать дистанционно в заседаниях судах в деле о государственной измене.

Ранее мы писали, что 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.