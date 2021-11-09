Госбюро расследований объявило новые подозрения девятерым высокопоставленным должностным лицам времен президентства Виктора Януковича по делу об убийствах на Майдане.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также прилагается список фигурантов дела:

министр обороны Украины Дмитрий Саламатин

председатель СБУ Александр Якименко

первый зам главы СБУ, руководитель Антитеррористического центра

министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко

заместитель министра внутренних дел

начальник Главного управления - командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк

временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан

заместитель начальника ГУ - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петр Федчук

командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве, Владимир Александров

Уведомление о подозрении направлены по адресам последних известных мест жительства подозреваемых, а копии вручены или отправлены их защитникам.

"Уведомление о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты", - говорится в сообщении.

Также в ГБР напомнили, что ранее суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении в создании преступной группы.

Также мы сообщали, что адвокаты Януковича обжалуют в Верховном суде его заочный арест по делу о Межигорье.