ГБР объявило подозрения девяти топ-чиновникам времен Януковича по делам Майдана
Госбюро расследований объявило новые подозрения девятерым высокопоставленным должностным лицам времен президентства Виктора Януковича по делу об убийствах на Майдане.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также прилагается список фигурантов дела:
- министр обороны Украины Дмитрий Саламатин
- председатель СБУ Александр Якименко
- первый зам главы СБУ, руководитель Антитеррористического центра
- министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
- заместитель министра внутренних дел
- начальник Главного управления - командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк
- временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан
- заместитель начальника ГУ - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петр Федчук
- командир ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве, Владимир Александров
Уведомление о подозрении направлены по адресам последних известных мест жительства подозреваемых, а копии вручены или отправлены их защитникам.
"Уведомление о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты", - говорится в сообщении.
Также в ГБР напомнили, что ранее суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ареста.
Напомним, ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении в создании преступной группы.
Также мы сообщали, что адвокаты Януковича обжалуют в Верховном суде его заочный арест по делу о Межигорье.