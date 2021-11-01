Бывший президент Украины Виктор Янукович не был упомянут министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом в контексте замороженных миллионов.

Об этом сообщил представитель Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.

"Ряд украинских СМИ по итогам пресс-конференции министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис поспешили выйти с заголовками о якобы прогрессе в вопросе возвращения "70 миллионов швейцарских франков Януковича". При этом в приведенной ими цитате пространного ответа европейского чиновника ни разу не была названа фамилия Янукович", - написал он.

По словам Кирасира, глава МИД Швейцарии опирается на позицию Федерального совета страны, которая была изложена в письме еще в 2017 году по запросу английских адвокатов компании JHA LLP, которые представляют интересы экс-президента.

Среди прочего, в письме указано, что:

в Швейцарии отсутствуют банковские счета или иные активы, принадлежащие Януковичу, которые были заморожены местными властями;

меры по замораживанию активов, принятые Швейцарией, касаются иных лиц, перечисленных в Приложении к Приказу о замораживании активов в связи с Украиной.

"Поэтому требуем опубликовать опровержение о причастности Виктора Януковича к "замороженным миллионам". В противном случае, мы оставляем за собой право подать иск против тех СМИ, которые распространили откровенную ложь, тем самым еще и дискредитировав высокопоставленного европейского чиновника", - написал Кирасир.

Напомним, ВАКС заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о "Межигорье".

Также сообщалось, что суд разрешил провести заочное расследование дела против Януковича о расстрелах на Майдане.