В Евросоюзе призвали Украину должна достичь прогресса в расследовании Майдана в 2014 году и трагических событий в Одессе 2 мая того же года, когда в Доме профсоюзов в огне погибло 42 человека.

Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью изданию "РБК-Украина".

"Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе (речь о событиях 2 мая 2014 года - Ред.), в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", - сказал Гилмор.

Напомним, ранее мы рассказывали, как ГБР провело новые следственные эксперименты по расстрелам на "Евромайдане". Всего было проведено четыре эксперимента на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости.

Также "Страна" выясняла, кто начал бойню на Майдане в февральские дни 2014 года.

Что касается Одессы напомним, что 2 мая 2014 года в городе произошли столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана, в ходе которых были жертвы с обоих сторон. А затем майдановцы сожгли десятки своих противников, забросав "коктейлями Молотова" Дом профсоюзов.